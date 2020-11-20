В Украине 14,5 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

Об этом информирует Министр здравоохранения Максим Степанов на странице в "Фейсбук".

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1728 человек;

летальных случаев - 229;

выздоровели - 7845 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 70752 (в частности методом ПЦР -45957, методом ИФА - 24795).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 598 085 человек;



выздоровели - 274 324 человека;



летальных случаев - 10 598;



проведено ПЦР-тестов - 4108825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 56594 случаи;

Винницкая область - 14 857 случаев;

Волынская область - 20 651 случай;

Днепропетровская область - 26202 случаи;

Донецкая область - 19223 случаи;

Житомирская область - 25 111 случаев;

Закарпатская область - 20 827 случаев;

Запорожская область - 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область - 30 684 случая;

Киевская область - 28 427 случаев;

Кировоградская область - 4052 случая;

Луганская область - 5474 случая;

Львовская область - 39 916 случаев;

Николаевская область - 14 181 случай;

Одесская область - 36053 случаи;

Полтавская область - 17 403 случая;

Ровенская область - 27 054 случая;

Сумская область - 20 872 случая;

Тернопольская область - 24 843 случая;

Харьковская область - 50 252 случая;

Херсонская область - 8155 случаев;

Хмельницкая область - 25 290 случаев;

Черкасская область - 16 437 случаев;

Черновицкая область - 30143 случаи;

Черниговская область - 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.