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Пятница, 20.11.2020
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В Украине 14,5 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Украине 14,5 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
08:34 Сегодня Телеграф

14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

Об этом информирует Министр здравоохранения Максим Степанов на странице в "Фейсбук".

Также за минувшие сутки: 

  • госпитализированы - 1728 человек;
  • летальных случаев - 229;
  •  выздоровели - 7845 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 70752 (в частности методом ПЦР -45957, методом ИФА - 24795).

За все время пандемии в Украине: 

    • заболело - 598 085 человек;
    • выздоровели - 274 324 человека;
    •  летальных случаев - 10 598;
    •  проведено ПЦР-тестов - 4108825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 56594 случаи;
Винницкая область - 14 857 случаев;
Волынская область - 20 651 случай;
Днепропетровская область - 26202 случаи;
Донецкая область - 19223 случаи;
Житомирская область - 25 111 случаев;
Закарпатская область - 20 827 случаев;
Запорожская область - 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
Киевская область - 28 427 случаев;
Кировоградская область - 4052 случая;
Луганская область - 5474 случая;
Львовская область - 39 916 случаев;
Николаевская область - 14 181 случай;
Одесская область - 36053 случаи;
Полтавская область - 17 403 случая;
Ровенская область - 27 054 случая;
Сумская область - 20 872 случая;
Тернопольская область - 24 843 случая;
Харьковская область - 50 252 случая;
Херсонская область - 8155 случаев;
Хмельницкая область - 25 290 случаев;
Черкасская область - 16 437 случаев;
Черновицкая область - 30143 случаи;
Черниговская область - 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус, СОVID-19.

Автор:

Телеграф
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