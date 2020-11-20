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Ушла из жизни журналистка Ирина Морозова: коллега рассказал, каким патриотом она была

Ушла из жизни журналистка Ирина Морозова: коллега рассказал, каким патриотом она была
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф

Сегодня 20 ноября, стало известно о смерти Ирины Морозовой - журналистки сайта LIGA.net.

Об этом в Facebook сообщил журналист Петр Шуклинов.

"Она была нашим главным человеком по теме Донбасса. Писала о переселенцах. О пунктах пропуска. О войне. Практически все тексты и новости о внутренней ситуации на оккупированной части Донбасса написала она. Она рассказала о Донбассе сотням тысяч людей. А иногда писала новости, которые читали 100 человек. Мы спорили: Ира, ну посмотри, практически никто не прочитал вот эту новость! Но она перла, как танк: ЭТО ЖЕ ЛЮДИ, ЭТО ВАЖНО, ВАЖНЕЕ ВСЕГО, - вспоминает Шукнилов.

Ирина Морозова переехала с Донбасса с началом военных действий. В своей журналисткой работе писала о Донбассе и о всем что с ним связано. В свои статьи Ирина, вкладывала свою душу, переживала за каждого переселенца и боролась за каждого читателя.

"Она была человеком, который возвращал на землю, возвращал человечность миру KPI и интересов аудитории. И при этом ВСЕГДА выполняла все задачи. Всегда в лидерах. Каждый месяц", - с такой теплотой вспоминают об Ирине коллеги.

Ирина Морозова была патриотом своей страны до глубины души. Сильная но в тоже время добрая. Она объединяла всю реакцию:  "Не было для нее "не своих людей". Были только судьбы. И Украина. Огромным флагом через всю душу."

У Ирины Морозовой остались две дочери и муж.

О причинах смерти журналистки пока не известно.

Напомним, 3 октября, в возрасте 80 лет умерла Раиса Руденко - украинская журналистка и правозащитница.

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Все по теме:

Смерть, Журналистка, LIGA.net, Ирина Морозова.

Автор:

Телеграф
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