Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствия прихода "русского мира" в Крым (видео)

Депутат от "Единой России" и бывший "генпрокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская рассказала об условиях в крымских больницах.

Признание в том, что после оккупации в Крыму все стало только хуже, прозвучало в интервью Тине Канделаки на радио Комсомольская правда.

"Если зайти в ту же больницу - евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую - вы увидите, что то украинское наследие, которое осталось, и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось", - заявила Поклонская, добавив, что стало только хуже.

Она также рассказала, что пациентов лечат прямо в корридорах.

"У меня такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было. Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней", - заявила Поклонская.

И чем, мне интересно, занимается ФСБ? Куда смотрит? Тут какая-то богомерзкая русофобка распрострасняет клевету о том, что якобы в сакральном Крымнаше после изгнания гнусных бендер с медициной всё стало только хуже. Держите агентку пиндосов! pic.twitter.com/ZVqEhMfXNK — Մιtαuskαs (@A_Vit_) November 20, 2020

Как сообщалось ранее, в сеть попали снимки больниц в оккупированном Севастополе.