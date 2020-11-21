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Как восстановить организм после COVID-19: советы врача

Как восстановить организм после COVID-19: советы врача
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

После преодоления COVID-19 всем стоит провести небольшое лабораторное исследование. В частности, нужно сделать общий анализ крови, c-реактивный протеин, ферритин, д-диммеры, АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общий и прямой, креатинин, мочевину, мочевую кислота, железо, глюкозу.

Об этом рассказал одной из львовских больниц Тарас Жиравецкий.

Он поведал, что люди до 30 лет могут легко восстановиться без сторонней помощи за 14 дней.

"Организм умный, и сам восстановит себя, микрофлора в кишечнике после антибиотика также восстановится самостоятельно до 14 дней без пробиотиков", - пишет он.

В случае обнаружения у себя заедов, белого языка, ощущения дискомфорта во рту, сыпи на половых органов, он советует не пугаться, - скорее всего это кандидоз.

"Обратитесь к семейному врачу, чтобы он назначил противогрибковые лекарства, они быстро помогут. Иногда кандидоз сам исчезает до недели времени", - посоветовал врач.

Он также назвал плюсы употребления антибактериальных лекарств в ходе лечения COVID-19.

"Если вы принимали антибактериальные - это могло повлиять положительно на ход гастрита, который часто является вызван бактерией хеликобактер пилори, также если у вас был иерсиниозы - бактерия, которая вызывает воспаление в кишечнике Вы также можете получить бонус - уменьшение или полное уничтожение этой бактерии и улучшение состояния работы кишечника", - пишет он.

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Жиравецкий выразил убеждение, что пациенты у кого был диагностирован аутоиммунный тиреоидит к ковиду с высоким показателем анти-ТПО, будут удивлены, что анализы могут улучшиться.

"Для мужчин приятная новость, антибактериальные препараты могут пролечить и простатит о котором они не догадывались, что улучшит качество половой жизни", - добавил он.

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Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.

Автор:

Телеграф
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