Какой праздник 22 ноября: народные приметы и запреты

В православной церкви 22 ноября почитается память преподобной Матроны Царьградской, которая жила в Константинополе в V веке.

В молодом возрасте Матрону отдали замуж за богатого человека. В браке с ним у Матроны родилась дочь. Из-за глубокой веры в Бога она покинула свою семью и подалась в мужской монастырь Вассиана, чтобы ее супруг не смог ее найти. Но когда игумен раскрыл ее, то отправил в соседний город в женский монастырь. Там она сама стала игуменьей.

В народе распространено верование о том, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, которая ослабела от сильных и частых оттепелей, призывая в помощники холодные ветры. Именно поэтому, 22 ноября очень часто наблюдается ветреная погода.

Обычно в этот день заговаривали траву дербенника (иван-чая, плакун-ивы) и верили в то, что она будет обладать чудодейственной силой. В частности, используя траву дербенника, можно взаимодействовать с силами природы и искать клады.

Что запрещено делать 22 ноября

В это время наши предки не советовали стричься и краситься.

Запрещено сквернословить и ругаться.

Нельзя отдавать старую одежду - отдадите свое счастье.

Запрещен тяжелый физический труд.

Народные приметы 22 ноября

Снегопады предвещают ненастный мая месяц.

Туман предсказывает оттепель в ближайшие дни.

Приснившийся на Матрену сон сбудется в полдень следующего дня.

Родившиеся 22 ноября обладают хорошим здоровьем. К старости такие люди становятся обеспеченными. Носить им следует рубин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине ожидаются похолодание и сильный ветер.