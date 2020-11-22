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Какой праздник 22 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 22 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В православной церкви 22 ноября почитается память преподобной Матроны Царьградской, которая жила в Константинополе в V веке.

В молодом возрасте Матрону отдали замуж за богатого человека. В браке с ним у Матроны родилась дочь. Из-за глубокой веры в Бога она покинула свою семью и подалась в мужской монастырь Вассиана, чтобы ее супруг не смог ее найти. Но когда игумен раскрыл ее, то отправил в соседний город в женский монастырь. Там она сама стала игуменьей.

В народе распространено верование о том, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, которая ослабела от сильных и частых оттепелей, призывая в помощники холодные ветры. Именно поэтому, 22 ноября очень часто наблюдается ветреная погода.

Обычно в этот день заговаривали траву дербенника (иван-чая, плакун-ивы) и верили в то, что она будет обладать чудодейственной силой. В частности, используя траву дербенника, можно взаимодействовать с силами природы и искать клады.

Что запрещено делать 22 ноября

  • В это время наши предки не советовали стричься и краситься.

  • Запрещено сквернословить и ругаться.

  • Нельзя отдавать старую одежду - отдадите свое счастье.

  • Запрещен тяжелый физический труд.

Народные приметы 22 ноября

  • Снегопады предвещают ненастный мая месяц.

  • Туман предсказывает оттепель в ближайшие дни.

  • Приснившийся на Матрену сон сбудется в полдень следующего дня.

  • Родившиеся 22 ноября обладают хорошим здоровьем. К старости такие люди становятся обеспеченными. Носить им следует рубин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине ожидаются похолодание и сильный ветер.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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