Шмыгаль признался в подготовке к локдауну

В Украине будет продолжать действовать карантин выходного дня, но в правительстве рассматривают вариант введения локдауна.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Он назвал карантин выходного дня "разумной альтернативной" локдауну. По его словам, минувшие выходные продемонстрировали, что люди снизили свою мобильность почти до уровня весеннего карантина.

"Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в эти и следующие выходные карантин выходного дня никуда не денется. После чего в правительстве смогут оценить его результат, который должен заключаться в выходе на плато по числу новых случаев COVID-19.

Говоря о локдауне Шмыгаль признал, что правительство рассматривает такой вариант.

"Этот план действительно разрабатывается, но - это план "Б", если не сработает карантин "выходного дня", - написал премьер.

Он также отметил, что публичное обсуждение локдауна началось с целью дать представление о следующих шагах Кабмина всем жителям страны.

"Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - пишет Шмыгаль.

По его словам, состоялся ряд встреч, в частности и с городскими главами, на которых обсуждался вопрос оптимизации правил и ограничений.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты относительно введения более жесткого карантина сейчас нет", - подытожил премьер.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что локдаун введут при обнаружении 30 тысяч новых случаев за сутки.