От коронавируса умер известный чиновник Днепра, воевавший на Донбассе

От коронавируса умер ветеран АТО и чиновник Днепропетровской ОГА Александр Моторюк.

Об этом в Facebook сообщил депутат Городского совета Кривого Рога Николай Колесник.

"Ушел из жизни Александр Мотрюк, ковид. Честный, порядочный человек, воевал, Айдар, наш товарищ. Очень сильно помогал и как друг и как должностное лицо ОГА, Кривбасу и фронтовому сообществу. Благодарны, помним, наши соболезнования родным и близким Александра", - написал он.

В комментариях на его странице отмечается, что похороны пройдут 23 ноября.

Моторюк был советником главы Днепропетровской ОГА по вопросам ветеранов АТО/ООС, при которой по его инициативе был создан совет ветеранов АТО.

Занимался созданием общественного совета при облгосадминистрации, а также основал благотворительный фонд, защищал права ветеранов, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 ноября, в Украине зарегистрировано 12 тысяч новых случаев COVID-19.