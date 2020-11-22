В Украине более 12 тысяч больных коронавирусом за сутки

COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Общее число случаев коронавируса составило 624 744. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевания немного снизился - до 12 тысяч случаев.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Коронавирус_инфо.

"12079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1 134 человека;

летальных случаев - 138;

выздоровели - 4 604 человека;

сделано тестов за сутки - 34 397 (методом ПЦР - 27 998, методом ИФА - 6 399).

Общее число жертв COVID-19 в Украине составило 10 951. Смогли преодолеть заболевание 286 917 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.