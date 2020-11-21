Трупы будут в приемных отделениях: врач высказался о росте случаев COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, который лечит людей с тяжелой формой COVID-19, предупредил, что медицинская система может "слечь".

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Мы все должны понимать, что если количество лиц, которые болеют, число новых заболеваний ежедневно будет 15-20 тысяч, то медицина ляжет", - говорит Дубров.

Он предупредил, что в таком случае, Украина увидит такие же кадры, как и жители Севера Италии во времена первой волны.

"То есть трупы на полу, трупы в приемных отделениях", - говорит он.

Он отмечает, что при росте числа новых случаев будет увеличиваться и число "тяжелых" пациентов. При этом, он подчеркнул, что врачи просто не выдержат, если суточное количество заболевших будет удерживаться на уровне 15-20 тысяч на протяжении около двух недель.

"У нас в отделении интенсивной терапии больницы №17, где я работаю, 10 коек - 10-11 больных. Меньше больных у нас практически не бывает", - сказал он, добавив, что это "довольно много для отделения интенсивной терапии", так как это не терапевтическое и не инфекционное отделение.

"То есть здесь 24 на 7, фактически ты физически не можешь отойти от пациента", - говорит Дубров.

Он подчеркнул, что чаще всего в "красной" зоне медучреждения приходится работать одному без санитарки и медсестры в течении 4-4,5 часов.

"В лучшем случае нас днем по два заходит", - добавил он.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов обещал, что в Украине будет введен локдаун, если число новых случаев достигнет 30 тысяч.