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Трупы будут в приемных отделениях: врач высказался о росте случаев COVID-19

Трупы будут в приемных отделениях: врач высказался о росте случаев COVID-19
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, который лечит людей с тяжелой формой COVID-19, предупредил, что медицинская система может "слечь". 

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода

"Мы все должны понимать, что если количество лиц, которые болеют, число новых заболеваний ежедневно будет 15-20 тысяч, то медицина ляжет", - говорит Дубров. 

 Он предупредил, что в таком случае, Украина увидит такие же кадры, как и жители Севера Италии во времена первой волны. 

"То есть трупы на полу, трупы в приемных отделениях", - говорит он. 

Он отмечает, что при росте числа новых случаев будет увеличиваться и число "тяжелых" пациентов. При этом, он подчеркнул, что врачи просто не выдержат, если суточное количество заболевших будет удерживаться на уровне 15-20 тысяч на протяжении около двух недель. 

"У нас в отделении интенсивной терапии больницы №17, где я работаю, 10 коек - 10-11 больных. Меньше больных у нас практически не бывает", - сказал он, добавив, что это "довольно много для отделения интенсивной терапии", так как это не терапевтическое и не инфекционное отделение. 

"То есть здесь 24 на 7, фактически ты физически не можешь отойти от пациента", - говорит Дубров. 

Он подчеркнул, что чаще всего в "красной" зоне медучреждения приходится работать одному без санитарки и медсестры в течении 4-4,5 часов. 

"В лучшем случае нас днем по два заходит", - добавил он. 

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов обещал, что в Украине будет введен локдаун, если число новых случаев достигнет 30 тысяч.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Сергей Дубров.

Автор:

Телеграф
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