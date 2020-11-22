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Лейте грязь на меня: мать вступилась за подростка, митинговавшего у дома Порошенко в маске "95 квартала"

Лейте грязь на меня: мать вступилась за подростка, митинговавшего у дома Порошенко в маске "95 квартала"
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Женщина, представившаяся матерью парня, которого заметили на митинге под домом экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, объяснила мотивы поступков своего сына. 

Фото парня обнародовал у себя в Facebook бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

"Этот дурак даже не понял, что выходить на защиту достоинства с маской "КВАРТАЛ-95" это то же, что призывать к запрету курения с сигаретой в зубах", - написал Тука. 

Впрочем, женщина, представившаяся матерью парня, объяснила мотивы этого поступка. 

"Мой ребенок действительно ехал на съемку для участия в массовке, и если бы знал куда и зачем, то в жизни бы не поехал. Это во-первых. А во-вторых, прежде чем лить грязь, трижды подумайте о том, что такое могло произойти и с вашим ребенком по неопытности", - написала она. 

Как сообщалось ранее, первая акция под домом Порошенко прошла в пятницу, 20 ноября. 

21 ноября несколько сотен человек вновь устроили демонстрацию и потребовали встречи с политиком. По данным comments.ua, организатором акции является ОО "Спілка учасників АТО Київщини". 

Сторонники бывшего президента утверждают, что людей к дому бывшего президента свезли автобусами, а сами они "студенты, которым пообещали деньги за участие в массовке".

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Петр Порошенко, Георгий Тука.

Автор:

Телеграф
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Лейте грязь на меня: мать вступилась за подростка, митинговавшего у дома Порошенко в маске &quot;95 квартала&quot;
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