Лейте грязь на меня: мать вступилась за подростка, митинговавшего у дома Порошенко в маске "95 квартала"

Женщина, представившаяся матерью парня, которого заметили на митинге под домом экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, объяснила мотивы поступков своего сына.

Фото парня обнародовал у себя в Facebook бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Этот дурак даже не понял, что выходить на защиту достоинства с маской "КВАРТАЛ-95" это то же, что призывать к запрету курения с сигаретой в зубах", - написал Тука.

Впрочем, женщина, представившаяся матерью парня, объяснила мотивы этого поступка.

"Мой ребенок действительно ехал на съемку для участия в массовке, и если бы знал куда и зачем, то в жизни бы не поехал. Это во-первых. А во-вторых, прежде чем лить грязь, трижды подумайте о том, что такое могло произойти и с вашим ребенком по неопытности", - написала она.

Как сообщалось ранее, первая акция под домом Порошенко прошла в пятницу, 20 ноября.

21 ноября несколько сотен человек вновь устроили демонстрацию и потребовали встречи с политиком. По данным comments.ua, организатором акции является ОО "Спілка учасників АТО Київщини".

Сторонники бывшего президента утверждают, что людей к дому бывшего президента свезли автобусами, а сами они "студенты, которым пообещали деньги за участие в массовке".