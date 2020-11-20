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Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло

Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
23:06 Пт, 20 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: Скриншот

В пятницу, 20 ноября под домом пятого президента Украины и главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко неизвестные люди устроили акцию.

Видео акции обнародовал пользователь Фейсбука Михаил Зеленый.

"Сегодня мы приехали к его (Порошенко, - ред.) дому, чтобы напомнить Украине, напомнить правоохранительным органам, что господин Порошенко это тот человек, который полностью "слил" Майдан. Все те требования, которые на Майдане звучали, не были выполнены, а главное, что те люди, которые там пострадали их надежды и ожидания потеряны", - говорит человек на видео. 

В то же время, сторонники экс-президента заявляют, что людей к дому Порошенко свезли автобусами, а сами они "студенты, которым пообещали деньги за участие в массовке".

Кадрами делится депутат Киевсовета Александр Погребиский.

Ранее, 20 ноября, нардеп "ЕС" Владимир Арьев сообщил, что якобы по указанию Офиса президента готовятся провокации под домом Порошенко, о чем сообщает пресс-служба политической силы.

На днях был опубликован свежий рейтинг электоральных симпатий украинцев - за Порошенко, согласно опросу, готовы голосовать около 17% украинцев, а уровень доверия президента Зеленского стремительно падает - 33%.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Михаил Зеленый, Александр Погребиский.

Автор:

Телеграф
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