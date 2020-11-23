Стало известно о резком ухудшении состояния политзаключенного украинца в России

23 ноября в понедельник, состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, который незаконно содержится в следственном изоляторе №1 в Ростов-на-Дону, критически ухудшилось.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, активиста, который имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения, руководство СИЗО не обеспечивает правом на получение надлежащей медицинской помощи.

В то же время, из-за резкого снижения слуха Олег Приходько лишился права на справедливый суд, а обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания.

"Кроме того, крымского активиста содержится в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии - имеющиеся крысы, тараканы и насекомые", - отметила омбудсмен.

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