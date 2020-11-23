Купить самолет в Украине можно за 8 тысяч долларов: реальные цены, объявления и фото

Для украинцев, которые завидовали птицам, видя как те свысока смотрят на мирскую суету, есть хорошая новость. Оказывается в Украине купить самолет не так уж и невозможно.

Оказывается на сайтах интернет-магазинов собственные "крылья" можно приобрести всего по 4-10 тысяч долларов (113 - 280 тысяч гривен).

Например такую "птичку" на ОЛХ продают лишь за 3 999 долларов.

Для тех, кто хочет чего-то солиднее, есть и другие предложения.

Например следующие два экземпляра можно купить за 6 и 8,8 тысяч евро (202 и 250 тысяч гривен) соответственно.

Нестареющая классика, "кукурузник" АН-2 обойдется желающим дороже - в 12 тысяч долларов (340 тысяч гривен).

Впрочем, те, кто не привык себе в чем-либо отказывать, могут присмотреться и к следующему красавцу:

Однако цена на него установлена на уровне 9 миллионов долларов (255,5 миллионов гривен).

Есть в продаже и более "бюджетные" варианты, которые обойдутся "всего" в $3,5 и $5,5 миллионов (99 и 156 миллионов гривен).

Напомним, доступная растаможка автомобилей в Украине может стать невозможной.