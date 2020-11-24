Как красиво! Вечерние фотографии Ужгорода с воздуха вызвали восторг в сети

Ужгород – красивый туристический город, который открыт для каждого. Это город мультикультур, ароматного кофе и старинной архитектуры. Всего одно посещение - и ты влюблен в него по уши.

Оператор дрона Василий Трофименко решил усилить любовь тех, кто уже знаком с Ужгородом, и пригласить тех, кто еще там не был.

На странице «Made in Uzhhorod» в Фейсбуке появились снимки ночного города, сделанные с высоты птичьего полета, которые сразу же впечатлили сеть.

«Как красиво», «Красота», «Супер» - пишут восторженные пользователи в комментариях.

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