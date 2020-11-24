Коронавирус унес жизнь гендиректора КБ "Южное"

От коронавируса скончался генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинского - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняло для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", - сказано в сообщении.

Дегтяреву на момент смерти было 69 лет.

Он возглавлял КБ "Южное" с 2018 года, прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения. Внес существенный вклад в создание ракетно-космических комплексов "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр".

Автор более 200 научных публикаций, на его счету также 50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентоспособных ракетно-космических комплексов.

Как сообщалось ранее, от коронавируса скончался ветеран АТО и чиновник Днепропетровской ОГА Александр Мотрюк.