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Что будет с зарплатами учителей в 2021 году: министр образования Украины растолковал решение Кабмина

Что будет с зарплатами учителей в 2021 году: министр образования Украины растолковал решение Кабмина
14:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

На 2021 год проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе для педагогов с января - на 20%.

Об этом заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Правительство одобрило, и Парламент в первом чтении уже рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021, которым предусмотрено на отрасль образования гривен. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году", - говорится в сообщении.

Сергей Шкарлет уточнил, что зарплаты в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля.

Так, с января 2021 размеры заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

Отметим, что несмотря на заверения министра Шкарлета, ранее Кабинет министров перенес на год реализацию постановления о росте зарплат учителей, которое приняли еще в июле 2019 года, до 31 декабря 2021-го.

Примечательно, что подписано решение было 23 ноября, через день после второго тура местных выборов в Украине.

Напомним, в МОН рассказали, как учителям будут повышать заработную плату.

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Все по теме:

Зарплата, Кабмин, МОН, Учителя, Образование, Сергей Шкарлет.

Автор:

Телеграф
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