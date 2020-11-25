Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию

Получившего Украинское гражданство общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Индонезии и собираются выдать по запросу Российской Федерации.

Об этом рассказала "разведчик" Юлия Толопа в своем Фейсбуке.

6 ноября 2020 гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия). Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в Министерство иностранных дел Украины, но их вмешательство в дело оказалось мало. "На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Дело набирает критической ситуации", - отметила она.

Михаил Орешников бывший гражданин РФ - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях так называемых "Зеленых человечков" в Украине.

За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блоггер, бороться с путинским режимом. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинское гражданство, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

В то же время, в аэропорту Джакарта при задержании у него изъяли украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. "Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах", - рассказала Толопа.

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