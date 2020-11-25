Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация
В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация
Тина Кароль станет новой героиней «Холостячки»? Решетник заинтриговал фанатов
Тина Кароль станет новой героиней «Холостячки»? Решетник заинтриговал фанатов
Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию

Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию
11:32 Сегодня Телеграф Фото: Михаил Орешников (facebook - Юлия Толопа)

Получившего Украинское гражданство общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Индонезии и собираются выдать по запросу Российской Федерации.

Об этом рассказала "разведчик" Юлия Толопа в своем Фейсбуке.

6 ноября 2020 гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия). Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в Министерство иностранных дел Украины, но их вмешательство в дело оказалось мало. "На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Дело набирает критической ситуации", - отметила она.

Михаил Орешников бывший гражданин РФ - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях так называемых "Зеленых человечков" в Украине.

За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блоггер, бороться с путинским режимом. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинское гражданство, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

В то же время, в аэропорту Джакарта при задержании у него изъяли украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. "Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах", - рассказала Толопа.

Читайте также в материале "Телеграфа": 23 ноября, состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, который незаконно содержится в СИЗО в Ростове-на-Дону, критически ухудшилось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Индонезия, Михаил Орешников.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дурицкая рассказала, почему убийцы Немцова оставили ее в живых
02 «Бабка, ты рот закрой»: в трамвае в Одессе устроили скандал из-за языка (видео)
03 В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло
04 В Карабахе подорвали воинскую часть: появилось видео, как армянские военные уходят из Кельбаджарского района
05 Касается каждого: в Украине вступили в силу изменения ПДД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове пьяный патрульный въехал в детскую площадку: его коллег заподозрили в попытке замять дело
Во Львове пьяный патрульный въехал в детскую площадку: его коллег заподозрили в попытке замять дело
В России нашли «внебрачную» дочь Путина
В России нашли «внебрачную» дочь Путина
Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию
Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию
Праздника не будет? В Виннице отказались от установки главной елки
Праздника не будет? В Виннице отказались от установки главной елки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь