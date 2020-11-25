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Жесткий карантин в Украине могут ввести на новогодние праздники: что об этом сказал Шмыгаль

Жесткий карантин в Украине могут ввести на новогодние праздники: что об этом сказал Шмыгаль
14:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В правительстве заявили, что готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению жесткого карантина на зимние праздники.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин «выходного дня». Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения", - отметил премьер.

Руководитель правительства отметил, что результатом всех введенных мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря.

"Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по количеству занятых койкомест и по количеству заболевших."

Он также указал, что конец декабря и начало января - период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать.

"Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавшие от карантина предприниматели, смогут получить разовую помощь в размере 8000 гривен.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Новый год, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Локдаун, Жесткий карантин.

Автор:

Телеграф
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