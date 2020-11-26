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Что подарить для учителя или воспитателя на Новый год: идеи подарка на любой вкус

Что подарить для учителя или воспитателя на Новый год: идеи подарка на любой вкус
02:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Осень подходит к концу и вот-вот наступит зима. А там недалеко и Новый год. "Телеграф" советует начинать думать, а то и уже закупаться подарками для важных для вас людей.

В детстве одним из значимых людей в жизни ребенка, учитывая его возраст, является учитель или воспитатель. Так, как школьники уходят на каникулы еще до новогодних праздников, то подумать о подарках для учителей/воспитателей стоит заранее.

“Телеграф" решил помочь Вам и составил подборку подарков на любой вкус, из которого Вы сможете почерпнуть идеи.

Хорошим и приятным подарком будет съедобный букет. Сейчас такие презенты набирают популярности, и их легко сделать самостоятельно. Также плюс такого подарка в том, что Вы сами можете выбрать “направление” букета - фрукты, сладости, в принципе можно добавить канцелярские принадлежности. Такой подарок обязательно порадует педагога.

Ежедневник, красивый блокнот, именная ручка с гравировкой, упаковка бумаги а4 или другие виды канцелярии также станут полезным подарком. Воспитателю можно подарить, краски, карандаши, цветную бумагу и картон, и т.д.

Любителям чая логично, что можно подарить какой-нибудь хороший , возможно редкий или уникальный, сорт чая, кофеманам - кофе. И в прибавок вкусную шоколадку или коробку конфет.

Сувенирная продукция. Тут стоит быть осторожнее, и дарить только в том случае, если подобное нравится педагогу. Стильная елочная игрушка, снежный шар, фигурка Деда Мороза или Снегурочки, оленя или елочки, и другие новогодние украшения.

Неплохой вариант - подарочный сертификат в любой магазин. Это хорошая альтернатива денежному подарку.

Алкоголь. Бутылочка шампанского будет очень неплохим подарком, а если преподаватель мужчина, то можно выбрать и алкоголь покрепче. от родителей, но ни в коем случае от учеников, даже от старшеклассников.

Так, как цветы быстро увядают, их можно заменить цветущим вазоном. Такой подарок долгое время будет радовать вашего учителя и напоминать о Вас.

Ранее, "Телеграф" сообщал, как будут работать украинцы в период новогодних праздников - график выходных.

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Праздник, Подарки, Новый год.

Автор:

Телеграф
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