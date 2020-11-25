Итоги дня 25 ноября: смерть Марадоны и внедрение полного локдауна

Полный локдаун в Украине

В правительстве заявили, что готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению жесткого карантина на зимние праздники.

Смерть легенды футбола

Великий аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Коронавирус в Украине по состоянию на 25 ноября

ВУкраине все еще распространяется пандемия коронавируса.

Минздрав запускает в тестовом режиме услугу по вызову через контакт-центр мобильной бригады скорой помощи для больных коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Больницы Сумской области переполнены коронавирусными больными.

Жителям ОРДЛО на КПВВ планируют проводить бесплатное тестирование на коронавирус.

Владимир Зеленский и "Велике будівництво"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила главам областных прокуратур изучить законность использования государственных средств, которые были направлены на широкомасштабную программу "Велике будівництво".

Нагорный Карабах сегодня

Утром, 25 ноября появилась информации, что азербайджанские военные заняли Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе.

Появились слухи, что несколько азербайджанцев в форме российских военнослужащих проникли в село, контролируемое армянской армией, чтобы похитить и убить жителей.

Экстрадиция украинского блогера

Получившего украинское гражданство общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Индонезии.

Активиста могут выдать России. В МИД Украины говорят, что задержанный Орешников "не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации".

Путин потерял контроль в России

Российские СМИ не случайно опубликовали данные о доходах Алины Кабаевой и материалы о содержании бывшей “наложницы” Владимира Путина - Светланы Кривоногих.

Во время рабочей встречи Владимира Путина с Игорем Сечиными пользователи соцсетей опять заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена.

"Телеграф" решил вспомнить про всех женщин, которые в разные годы окружали президента Российской Федерации Владимира Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемой бывшей любовнице Владимира Путина и его возможной внебрачной дочери.

Выплаты для ФОП

Власти продлили выплаты на детей для ФОПов, которые вынуждены ограничить свою работу.

"Бэби босс" возвращается

На ютуб-канале киностудии уже появился трейлер новинки.

Шахтер в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер крупно проиграл Боруссии М в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.