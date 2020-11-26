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Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей повеселило сеть

Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей повеселило сеть
11:34 Сегодня Телеграф

В четверг, 26 ноября, в Киеве двое водителей устроили драку на дороге из-за того, что не смогли определиться, кто первый должен совершить маневр.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

"Утренний Mortal Kombat на Кольцевой дороге", - говорится в подписи к кадрам, на которых видно, как один из водителей, будто стоя на ринге, а не на оживленной столичной трассе, наносит удар за ударом своему противнику.

Как уточнили в сообществе, причиной разборок на кулаках стало то, что один водитель не пропустил второго во время очередного маневра.

На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилистов имеет явное преимущество перед другим, ведет себя очень агрессивно. Второй же занял оборонительную позицию и старается не пропустить удары, который сыпятся на него один за другим.

Большинство комментаторов в сети весело восприняли "бой" автомобилистов.

"Подожди не нападай, я список приемов посмотрю))", "На зарядку, на зарядку, на зарядку выходи))))) Размяли кости по утру парни))))", "Это Фьюри", - не смогли удержаться от комментариев пользователи.

В тоже время некоторых насторожило подобное поведение водителей.

"Только мне кажется, что уровень агрессии на дорогах и в повседневной жизни очень вырос? На ровном месте начинают драться", "Если бы были сводные дороги и народ не был бы так агрессивен", - высказали мнение некоторые из пользователей.

Напомним,  24 ноября, в Киеве на площади Победы произошло ДТП с участием патрульного экипажа. Сообщается, что копы двигались на автомобиле Skoda и врезались в автомобиль Audi.

 

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Киев, ДТП, Видео, драки.

Автор:

Телеграф
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