Всплыли детали трагического наезда грузовика на дорожных рабочих под Кропивницким

Причиной смертельной аварии под Кропивницким, в которой двое работников дорожной службы погибли, а еще один получил травмы, стало то, что "МАЗ", который оказался военной техникой, в какой-то момент не смог разминуться с машиной, предназначенной для кладки асфальта.

Об этом сообщает "Общественное".

"Произошло столкновение автомобиля МАЗ с машиной для укладки асфальта. Обстоятельства происшествия выясняют следователи", - прокомментировала изданию обстоятельства случившегося пресс-секретарь областной полиции Виталина Бевзенко.

В тоже время, как рассказали в службе автомобильных дорог Кировоградщины, пока неясно, что именно стало причиной аварии, "поскольку место проведения работ было оборудовано согласно норм, требований и правил, имелись предупредительные знаки о снижении скорости, об опасной обочине и о том, что на дороге работают люди".

"Почему водитель не отреагировал на них (предупредительные знаки, - прим. ред.), трудно сказать, но произошло то, что произошло", - прокомментировала трагедию замначальника службы Жанна Петрович.

Напомним, по данным пресс-службы полиции Кировоградской области, смертельная авария с участием фуры и работников дорожной службы произошла днем в четверг, 26 ноября.

"В результате получили травмы трое работников, один из которых погиб на месте происшествия, другой - от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи", - уточнили в полиции.

Также известно, что водителя "МАЗа" задержали.

Напомним, 24 ноября, в Киеве на площади Победы произошло ДТП с участием патрульного экипажа. Сообщается, что копы двигались на автомобиле Skoda и врезались в автомобиль Audi.