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Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок

Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Государственные предприятия лесного хозяйства начали подготовку к Новому Году. Там, планируют заготовить более 500 000 новогодних елок для украинцев.

Об этом сообщает пресс служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Сообщается, что больше всего деревьев заготовят в Волынском (60000), Полтавском (55000), Сумском (40000), Кировоградском (39000), Житомирском (38000) и Луганском (31000) областных управлениях.

Инфографика Держлисагентства

Отмечается, что большинство елок срубят со специально созданных плантаций, на которых деревья выращиваются специально. Остальную часть срубают во время проведения рубок ухода за молодняком. Еще часть деревьев заготавливают во время расчистки полос под линиями электропередач, железных и автомобильных дорог, трубопроводов, при прочистке противопожарных просек.

Самые креативные елки уходящего года (Фото)

Напомним, ранее стало известно, что власти города Винница отказались устанавливать новогоднюю елку, в связи с пандемией коронавируса. Так, в Харькове монтаж новогодней красавицы на главной площади города уже завершен, а официальное открытые планируется на 19 декабря.

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Все по теме:

Украина, Новый год, Елки, Держлісагентство, Лесы.

Автор:

Телеграф
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