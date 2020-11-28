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Был трезв и ехал на "смешной" скорости: всплыли новые детали смертельного ДТП в Киеве

Был трезв и ехал на "смешной" скорости: всплыли новые детали смертельного ДТП в Киеве
14:17 Сегодня Телеграф

Водитель такси, устроивший смертельное ДТП на Кловском спуске в Киеве в субботу, 28 ноября, был трезв и ехал на скорости не больше 30 км/ч.

Об этом сообщается в Telegram-канале сообщества "dtp.kiev.ua".

"Явных признаков опьянения у водителя нет, скорее всего, он переутомился и на секунду задремал", - уточнили активисты.

Смертельное ДТП на Кловском спуске в Киеве 28.11.2020

Известно, что Skoda службы такси ехала на небольшой скорости – 30 км/ч, но и этого хватило, чтобы пассажирку, сидевшую на заднем сидении от удара откинуло, и она ударилась головой о стойку. Травма головы оказалась смертельной. Девушка была не пристегнута ремнем безопасности.

Смертельное ДТП на Кловском спуске в Киеве 28.11.2020

"В городе даже на заднем ряду сидений даже в такси всегда надо пристегиваться, всегда надо использовать ремни безопасности. Это спасает здоровье и жизнь", - не устают предупреждать в Telegram-канале.

Напомним, в начале ноября такси Uber вылетело на тротуар на Окружной дороге и врезалась в киоск, в результате чего погибли двое людей.

Напомним, в начале ноября такси Uber вылетело на тротуар на Окружной дороге и врезалась в киоск, в результате чего погибли двое людей.

 

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Все по теме:

Киев, ДТП, Такси, Фото, Смерти, Кловский спуск.

Автор:

Телеграф
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