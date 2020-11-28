Камеры не помогут: Украине указали на важный опыт Армении в войне против Азербайджана

До начала наступления войск Азербайджана на Карабах, силы Армении оборудовали позиции сетью камер видеонаблюдения. Она была разрушена одной из первых.

Об этом в Facebook сообщил журналист Владислав Бовсуновский.

"Интересное наблюдение. У армянской стороны была сеть видеокамер, которые стояли на позициях. Сразу после начала боевых действий она была уничтожена одной из первых, вместе с захватом самих позиций. Этот опыт нужно учесть Украине, чтобы не терять время и тратить финансы на аналогичные проекты", - пишет он.

Бовсуновский подчеркивает, что это средство подходит для контроля линии разграничения, но во время боевых действий стоит полагаться на мобильные решения, в частности, БПЛА.

Как сообщалось ранее, в ВСУ провели специальные учения по отработке наведения понтонно-мостовой переправы через реку Айдар.