Сгорели десятки магазинов: спасатели показали новые кадры масштабного пожара в ТЦ Харькова

Масштабный пожар в торговом центре "Барабашово" в Харькове, который случился в субботу, 28 ноября, в общей сложности уничтожил 21 павильон. И это притом, что спасателям удалось спасти от огня 85 торговых точек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, публикуя видео с места ЧП.

По данным огнеборцев, о пожаре в службу "101" позвонили охранники торгового центра.

На место тут же выехали бригады спасательной службы. На данный момент ликвидацией пожара занимаются 100 сотрудников ГСЧС.

"От огня удалось спасти около 85 павильонов, находящихся на площадке. Однако огонь успел уничтожить 21",- добавили в ведомстве.

В свою очередь, полиция области по факту пожара в ТЦ Барабашово открыла уголовное производство по причине умышленного уничтожения или повреждения имущества. Санкция статьи предусматривает, в случае поимки виновных, наказание от трех до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 15 ноября, на территории рынка Барабошово в Харькове был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.