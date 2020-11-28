"Шпион" боевиков пробрался на позиции ВСУ: детали ЧП

В субботу, 28 ноября, украинские военные в районе Приазовья уничтожили беспилотник боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Естественно, что военные не стали церемониться с вражеской техникой и сбили ее. К тому же, эти действия были правомерными, учитывая договоренности украинской и российской стороны в рамках Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Также в пресс-центре ООС уточнили, что боевики несколько раз нарущали режим прекращения огня: дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Водянного и Пивденного.

К счастью, никто из военных ВСУ не погиб и не получил ранения.

Как сообщалось ранее, в ВСУ провели специальные учения по отработке наведения понтонно-мостовой переправы через реку Айдар.