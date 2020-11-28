Простое пописать и покушать - как прыжок с парашютом: анастезиолог рассказал, как больные COVID-19 выживают под кислородом

Врач Александр Рештаненко рассказал, что значит болеть коронавирусом, будучи подключенным к "кислороду".

Об этом он написал в Facebook.

"Это когда ты целые сутки на кислородной маске. Без родственников и друзей, сам... Хорошо если есть телефон, но при гипоксическом повреждении мозга он сильно не нужен уже, только разве что попрощаться", - написал он.

По его словам, в этом состоянии простые задачи вроде сходить в туалет или покушать превращаются в что-то вроде прыжка с парашютом - "невредимым и живым можешь не долететь".

"А попасть через трубу на ИВЛ, ещё та лотерея, голосовую щель при интубации, сквозь слои защиты у врача-анестезиолога видно, мягко говоря, хе**во. Квест продленной ИВЛ с разрезанным горлом я пропущу", - пишет Рештаненко.

Ко всему этому он предлагает добавить уставший медперсонал, который весь день вынужден ходить в "костюмах космонавтов", а также отсутствие специфического лечения.

Как сообщалось ранее, 28 ноября в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что стало очередным рекордом.