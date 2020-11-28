Уже более 12 тысяч летальных случаев: Украина третий день кряду бьет рекорды коронавируса

В субботу, 28 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавируса COVID-19 за сутки, что стало очередным рекордом. Среди заболевших 689 детей и 631 медработник.

Статистику опубликовал на своей странице в Фейсбук Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 1639 человек;

летальных случаев - 184;

выздоровело - 8897 человек.

За все время пандемии в Украине:

709 701 заболевших;

335 135 выздоровевших;

12 093 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Отметим, что показатели числа умерших и заболевших с начала пандемии COVID-19 в Украине перешагнули за круглые отметки: уже более 700 тысяч человек заразились, в то время как от осложнений скончались уже более 12 тысяч украинцев.

Напомним, в Украине уже третий день подряд фиксируются рекорды по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. Так, вчера 27 ноября - 16 218 случаев, а днем ранее 26 ноября - 15 331 новых случаев COVID-19.