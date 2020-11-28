Уже более 12 тысяч летальных случаев: Украина третий день кряду бьет рекорды коронавируса

В субботу, 28 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавируса COVID-19 за сутки, что стало очередным рекордом. Среди заболевших 689 детей и 631 медработник.
Статистику опубликовал на своей странице в Фейсбук Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 1639 человек;
летальных случаев - 184;
выздоровело - 8897 человек.
За все время пандемии в Украине:
709 701 заболевших;
335 135 выздоровевших;
12 093 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Отметим, что показатели числа умерших и заболевших с начала пандемии COVID-19 в Украине перешагнули за круглые отметки: уже более 700 тысяч человек заразились, в то время как от осложнений скончались уже более 12 тысяч украинцев.
Напомним, в Украине уже третий день подряд фиксируются рекорды по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. Так, вчера 27 ноября - 16 218 случаев, а днем ранее 26 ноября - 15 331 новых случаев COVID-19.