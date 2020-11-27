В Украине более 16 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

По состоянию на утро 27 ноября в Украине не прекращается распространение коронавируса. Таким образом, за прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордные 16 218 случаев заболевния. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов на своем Фейсбуке.
За прошедшие 24 часа в Украине:
- госпитализировали - 2 069 человек;
- умерло - 192;
- выздоровело - 8 843 человека;
- провели тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).
С начала пандемии в Украине:
- заболели - 693 407 человек;
- вылечились - 326 238 человек;
- летальних случаев - 11 909;
- проведено ПЦР-тестов - 4 419 791.
В то же время, за последние 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- Киев - 65 539 случаев;
- Винницкая обл. - 16 710 случаев;
- Волынская обл. - 23 273 случая;
- Днепропетровская обл. - 34 888 случаев;
- Донецкая обл. - 21 786 случаев;
- Житомирская обл. - 28 481 случай;
- Закарпатская обл. - 22 748 случаев;
- Запорожская обл. - 28 229 случаев;
- Ивано-Франковская обл. - 34 696 случаев;
- Киевская обл. - 35 235 случаев;
- Кировоградская обл. - 4824 случая;
- Луганская обл. - 6061 случай;
- Львовская обл. - 44 509 случаев;
- Николаевская обл. - 17 167 случаев;
- Одесская обл. - 41 501 случай;
- Полтавская обл. - 20 701 случай;
- Ровенская обл. - 29 875 случаев;
- Сумская обл. - 26 590 случаев;
- Тернопольская обл. - 27 050 случаев;
- Харьковская обл. - 54 028 случаев;
- Херсонская обл. - 9633 случая;
- Хмельницкая обл. - 28 350 случаев;
- Черкасская обл. - 21 402 случая;
- Черновицкая обл. - 33 018 случаев;
- Черниговская обл. - 17 113 случаев.
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