В Украине более 16 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

По состоянию на утро 27 ноября в Украине не прекращается распространение коронавируса. Таким образом, за прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордные 16 218 случаев заболевния. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов на своем Фейсбуке.

За прошедшие 24 часа в Украине:

госпитализировали - 2 069 человек;

умерло - 192;

выздоровело - 8 843 человека;

провели тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).

С начала пандемии в Украине:

заболели - 693 407 человек;

вылечились - 326 238 человек;

летальних случаев - 11 909;

проведено ПЦР-тестов - 4 419 791.

В то же время, за последние 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев - 65 539 случаев;

Винницкая обл. - 16 710 случаев;

Волынская обл. - 23 273 случая;

Днепропетровская обл. - 34 888 случаев;

Донецкая обл. - 21 786 случаев;

Житомирская обл. - 28 481 случай;

Закарпатская обл. - 22 748 случаев;

Запорожская обл. - 28 229 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 34 696 случаев;

Киевская обл. - 35 235 случаев;

Кировоградская обл. - 4824 случая;

Луганская обл. - 6061 случай;

Львовская обл. - 44 509 случаев;

Николаевская обл. - 17 167 случаев;

Одесская обл. - 41 501 случай;

Полтавская обл. - 20 701 случай;

Ровенская обл. - 29 875 случаев;

Сумская обл. - 26 590 случаев;

Тернопольская обл. - 27 050 случаев;

Харьковская обл. - 54 028 случаев;

Херсонская обл. - 9633 случая;

Хмельницкая обл. - 28 350 случаев;

Черкасская обл. - 21 402 случая;

Черновицкая обл. - 33 018 случаев;

Черниговская обл. - 17 113 случаев.

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