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В Украине более 16 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине более 16 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 27 ноября в Украине не прекращается распространение коронавируса. Таким образом, за прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордные 16 218 случаев заболевния. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов на своем Фейсбуке.

За прошедшие 24 часа в Украине:

  • госпитализировали - 2 069 человек;
  • умерло - 192;
  • выздоровело - 8 843 человека;
  • провели тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 693 407 человек;
  • вылечились - 326 238 человек;
  • летальних случаев - 11 909;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 419 791.

В то же время, за последние 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • Киев - 65 539 случаев;
  • Винницкая обл. - 16 710 случаев;
  • Волынская обл. - 23 273 случая;
  • Днепропетровская обл. - 34 888 случаев;
  • Донецкая обл. - 21 786 случаев;
  • Житомирская обл. - 28 481 случай;
  • Закарпатская обл. - 22 748 случаев;
  • Запорожская обл. - 28 229 случаев;
  • Ивано-Франковская обл. - 34 696 случаев;
  • Киевская обл. - 35 235 случаев;
  • Кировоградская обл. - 4824 случая;
  • Луганская обл. - 6061 случай;
  • Львовская обл. - 44 509 случаев;
  • Николаевская обл. - 17 167 случаев;
  • Одесская обл. - 41 501 случай;
  • Полтавская обл. - 20 701 случай;
  • Ровенская обл. - 29 875 случаев;
  • Сумская обл. - 26 590 случаев;
  • Тернопольская обл. - 27 050 случаев;
  • Харьковская обл. - 54 028 случаев;
  • Херсонская обл. - 9633 случая;
  • Хмельницкая обл. - 28 350 случаев;
  • Черкасская обл. - 21 402 случая;
  • Черновицкая обл. - 33 018 случаев;
  • Черниговская обл. - 17 113 случаев.

Читайте также в материале "Телеграфа": Когда закроют школы и детсады и как на это повлияет локдаун? - в Раде озвучили ответ.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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