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Полнолуние и лунное затмение 30 ноября: что категорически нельзя делать в этот день

Полнолуние и лунное затмение 30 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
14:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Конец осени принес нам один из самых сложных дней. Все потому, что 30 ноября состоится лунное затмение, которое в 2020 году совпадает с полнолунием. В этот день Солнце, Земля и Луна окажутся на одной прямой, причем наша планета отбросит полутень на свой спутник.

Полутеневое затмение Луны произойдет в 11:43 по киевскому времени, однако его будет сложно разглядеть невооруженный глазом.

День будет энергетически сложный, поэтому день стоит запланировать заранее. А для этого необходимо знать, что можно и чего нельзя делать 30 ноября.

Что можно делать:

  • Астрологи сообщают, что понедельник можно провести в уединении. Все потому что, окружающие будут вести себя хитро и лицемерно и большого удовольствия от общения не будет.

  • Также, можно браться за важные дела. Астрологи советуют заниматься тем, что сейчас имеет наибольшую важность.

  • Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отложить все дела и отдохнуть.

Что нельзя делать:

  • Стоит отказаться от посещения многолюдных мест. Общественный транспорт лучше заменить прогулкой.

  • Начало новых проектов и дел стоит также отложить.

  • Не меняйте профессию или род занятий.

  • Не стоит отправляться в дальние путешествия.

  • Градус агрессии в обществе достигнет своего пика, так что старайтесь обходить стороной конфликты, избегайте стрессов, не встревайте в скандалы.

  • Не подписывайте бумаги и не заключайте сделки 30 ноября. Также, лучше отложить крупные покупки и вложения средств.

Ранее, «Телеграф» писал об еще одной особенности понедельника 30 ноября - что такое киберпонедельник.

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Все по теме:

Полнолуние, Затмение, Лунное затмение.

Автор:

Телеграф
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