Полнолуние и лунное затмение 30 ноября: что категорически нельзя делать в этот день

Конец осени принес нам один из самых сложных дней. Все потому, что 30 ноября состоится лунное затмение, которое в 2020 году совпадает с полнолунием. В этот день Солнце, Земля и Луна окажутся на одной прямой, причем наша планета отбросит полутень на свой спутник.

Полутеневое затмение Луны произойдет в 11:43 по киевскому времени, однако его будет сложно разглядеть невооруженный глазом.

День будет энергетически сложный, поэтому день стоит запланировать заранее. А для этого необходимо знать, что можно и чего нельзя делать 30 ноября.

Что можно делать:

Астрологи сообщают, что понедельник можно провести в уединении. Все потому что, окружающие будут вести себя хитро и лицемерно и большого удовольствия от общения не будет.

Также, можно браться за важные дела. Астрологи советуют заниматься тем, что сейчас имеет наибольшую важность.

Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отложить все дела и отдохнуть.

Что нельзя делать:

Стоит отказаться от посещения многолюдных мест. Общественный транспорт лучше заменить прогулкой.

Начало новых проектов и дел стоит также отложить.

Не меняйте профессию или род занятий.

Не стоит отправляться в дальние путешествия.

Градус агрессии в обществе достигнет своего пика, так что старайтесь обходить стороной конфликты, избегайте стрессов, не встревайте в скандалы.

Не подписывайте бумаги и не заключайте сделки 30 ноября. Также, лучше отложить крупные покупки и вложения средств.

Ранее, «Телеграф» писал об еще одной особенности понедельника 30 ноября - что такое киберпонедельник.