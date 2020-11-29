Синоптик рассказала, какой погоды ждать в последний день осени

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 30 ноября Украину будет пересекать атмосферный фронт. Ночью он будет немного вялым и сонным, поэтому осадков будет немного. Вероятнее всего затронет северо-восток Украины. А вот днем фронт проснется и врежет осложнением погоды вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкасская, дальше захватит Кропивницкий с районами, Николаевскую и Одесскую области.

Об этом сообщает на своей странице в "Фейсбук".

"Поскольку температура воздуха предполагается низкой, то дождь смешиваться со снегом. Соответственно, возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах и, как следствие, сложная ситуация на дорогах. Осадки предполагаются сильными в этих областях", - отметила синоптик.

Непогода частично может коснуться Черниговщины. Вся остальная территория перед этой полосой и за ней - без существенных осадков.

Температура воздуха 30-го ноября в западных и северных областях в течение дня составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. В центральной части ожидается 0 + 4 градуса, в Днепре и районах до +6 градусов. На востоке Украины будет + 2 + 5 градусов. В южной части Одесской и Николаевской + 2 + 4 градуса, в Херсонской и Запорожье + 4 + 8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве календарная осень завершатиметься прохладной погодой, с низкой дневной температурой воздуха, которая будет колебаться в пределах 1 градуса. В столице 30-го ноября без существенных осадков, даже, возможно, с утренним солнышком.

Напомним , в Луцке в последние выходные осени продолжает бушевать непогода. Город замело первым снегом, однако горожане радуются первым вестникам зимы.

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