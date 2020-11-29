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Коронавирус убил корреспондента "Радіо Свобода"

Коронавирус убил корреспондента "Радіо Свобода"
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф Фото: Информатор

В Днепре на 76-ом году жизни от COVID-19 скончался журналист Геннадий Сахаров. 

Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Отмечается, что о его смерти сообщил глава Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюга.

"Covid безжалостный! Сегодня он отнял у нас Геннадия Сахарова. Активисты национально-демократического движения Сичеславщини периода распада СССР и становления независимой Украины помнят Геннадия как непосредственного участника всех важных мероприятий, и событий, которые он оперативно освещал в эфире Радио Свобода", - написал он в соцсети Facebook.

Сахаров по происхождению россиянин, однако свободно говорил на украинском языке. 

Участвовал в событиях Оранжевой революции и Революции достоинства. 

Ожидается, что прощание с журналистом пройдет на следующей неделе. 

Как сообщалось ранее, от коронавируса умер генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Геннадий Сахаров.

Автор:

Телеграф
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