Коронавирус убил корреспондента "Радіо Свобода"

В Днепре на 76-ом году жизни от COVID-19 скончался журналист Геннадий Сахаров.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что о его смерти сообщил глава Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюга.
"Covid безжалостный! Сегодня он отнял у нас Геннадия Сахарова. Активисты национально-демократического движения Сичеславщини периода распада СССР и становления независимой Украины помнят Геннадия как непосредственного участника всех важных мероприятий, и событий, которые он оперативно освещал в эфире Радио Свобода", - написал он в соцсети Facebook.
Сахаров по происхождению россиянин, однако свободно говорил на украинском языке.
Участвовал в событиях Оранжевой революции и Революции достоинства.
Ожидается, что прощание с журналистом пройдет на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, от коронавируса умер генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев.