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В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря: что об этом известно

В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря: что об этом известно
08:01 Сегодня Телеграф

Украина продолжает ставить антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. Во многих регионах ситуация уже является кризисной. Чтобы хотя бы немного разгрузить систему здравоохранения Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Об этом заявил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он уточнил, что проект трехнедельного локдауна сейчас рассматривают в правительстве. Также он отметил, что при введении жесткого карантина в стране придется остановить общественный транспорт.

Кроме того, собеседник "РБК.Украина" в Офисе президента отметил, что это только "один из вариантов".

"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.

В комментарии «Телеграфу» нардеп Роман Грищук сообщал, что школы и детские сады будут работать даже во время локдауна.

"Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауна. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования - идти на карантин, если в группе или учебном заведении есть случаи заражения COVID-19", - заявил он.

COVID-19 в Украине сейчас

По состоянию на 29 ноября было зафиксировано 12978 новых случаев коронавирусной болезни  в Украине. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. И пока в Украине с каждым днем продолжают фиксировать все больше случаев заболевания коронавирусом - люди умирают от его осложнений и банальной нехватки кислорода. 

Отметим, что по состоянию на 28 ноября показатели числа умерших и заболевших с начала пандемии COVID-19 в Украине перешагнули за круглые отметки: уже более 700 тысяч человек заразились, в то время как от осложнений скончались уже более 12 тысяч украинцев. Кроме того,  COVID-19 болеют все больше молодых людей. По состоянию на ноябрь половина людей с тяжелым течением COVID-19 молодого возраста.

Вероятность введения полного лондауна

О планах по введению жесткого карантина ранее рассказывали источники "Телеграфа", которые отмечали, что его введут "с вероятностью в 99,9%". 

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что новый карантин будет не похожим на тот, который украинцы пережили весной 2020 года. По его словам, речь идет о неком "интеллектуальном локдауне".

Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети

Финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что локдаун может помочь Украине пережить пандемию коронавируса с минимальными человеческими потерями, однако для этого власть должна договориться об финансовой помощи.

Оджнако украинским властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому в частности, стоит ожидать того, что они не смогут повлиять на празднование Нового года и Рождества среди граждан, даже усилив карантинные ограничения до полного локдауна.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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