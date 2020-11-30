Забыла, что ездила в оккупированный Крым: ведущей российского канала запретили въезд в Украину (фото, видео)

Российской журналистке Светлане Чебан с телеканала "РБК" запретили въезд в Украину на 3 года за посещение временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

"Одну из нарушителей, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Винницкой области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский", - сообщает Погранслужба Украины.

Как стало известно, женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018 года она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров Крым. На него она попадала с территории РФ.

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За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Она возвращена обратно.

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Отметим, что Светлана Чебан во время посещения полуострова в 2018 году публиковала фото-факты у себя на странице в Instagram, хотя в разговоре с пограничниками сказала, что не помнит посещала она Крым или нет.

Напомним, ранее пограничники не пустили в Украину оператора российского пропагандистского телеканала Russia Today.