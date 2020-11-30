Синоптик рассказала, кого погода порадует снегом в первый день зимы

В Украине дали прогноз погоды на первый день зимы, согласно которому 1 декабря ожидается облачная погода, но солнышко также немного прогреет.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

Таким образом, на западе Украины прогнозируют солнечную, сухую погоду без осадков.

В то время, как на остальной территории будет преобладать облачная влажная погода.

Но осадки выпадут далеко не везде. Атмосферный фронт, который будет до 1 декабря "хозяйничать" в Украине, приведет к осадкам в виде дождя и снега, вдоль полосы Черниговщины, Сумщины, Черкасс, Кропивницкого с районами, и Одесской с Николаевской областей, также затронет Винницкую и Киевскую области.

В остальных регионах погода будет без существенных осадков.

Согласо прогнозу, Юг и Восток страны "продует" сильным ветром.

В первый день зимы температура воздуха будет колебаться в течении суток, от -2 до +2 градусов, в преобладающем количесве областей.

А тем временем на Западе ближайшей ночью ожидается мороз до -5 -11 градусов, предпологаемо в Прикарпатье.

А вот в столице 1 декабря начнется с влажной и прохладной погоды, возможет туман и небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха в Киеве будет "прыгать" от 1 мороза до 1 градуса тепла.

Читайте также в материале "Телеграфа": Пользователи сети делились фотографиями настоящей зимы на западе Украины.