Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты

В православном календаре 2 декабря почитается память святого Авдия, одного из 12-ти малых пророков.

Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. При его правлении царил разврат, но сам Авдий старался вести праведный образ жизни. Впоследствии супруга правителя по имени Иезавель организовала гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры. Он укрыл их в пещерах и приносил еду. Известно, что за благие дела Авдий получил дар пророчества.

В народе говорили, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Именно поэтому, Авдия прозвали Радителем.

Что запрещено делать 2 декабря

Не стоит без острой необходимости покидать свое жилище. Если есть возможность, то лучше провести день дома в спокойной обстановке.

Нельзя ссориться и ругаться с близкими людьми.

Нежелательно планировать важные встречи и дела.

Народные приметы 2 декабря

Снежный день с сильным ветром - жди длительную зиму и холодную весну.

Ясное небо - жди морозов, а тусклое - будет оттепель в ближайшие дни.

Вечернее небо розовое, даже багряное - будет снегопад.

Родившиеся 2 декабря обладают поистине огромным запасом душевных сил. Такие люди обычно очень скрытны и тщеславны. Носить им следует цитрин.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 декабря, украинцев ожидают морозы и снег.