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Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В православном календаре 2 декабря почитается память святого Авдия, одного из 12-ти малых пророков.

Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. При его правлении царил разврат, но сам Авдий старался вести праведный образ жизни. Впоследствии супруга правителя по имени Иезавель организовала гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры. Он укрыл их в пещерах и приносил еду. Известно, что за благие дела Авдий получил дар пророчества.

В народе говорили, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Именно поэтому, Авдия прозвали Радителем.

Что запрещено делать 2 декабря

  • Не стоит без острой необходимости покидать свое жилище. Если есть возможность, то лучше провести день дома в спокойной обстановке.

  • Нельзя ссориться и ругаться с близкими людьми.

  • Нежелательно планировать важные встречи и дела.

Народные приметы 2 декабря

  • Снежный день с сильным ветром - жди длительную зиму и холодную весну.

  • Ясное небо - жди морозов, а тусклое - будет оттепель в ближайшие дни.

  • Вечернее небо розовое, даже багряное - будет снегопад.

  • Родившиеся 2 декабря обладают поистине огромным запасом душевных сил. Такие люди обычно очень скрытны и тщеславны. Носить им следует цитрин.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 декабря, украинцев ожидают морозы и снег.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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