Ударят сильные морозы: синоптики рассказали, какой погоды ожидать 2 декабря

В среду 2-го декабря на севере, а также в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма ожидается влажная погода со снегом.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что к осовным осадкам прибавится налипание мокрого снега и гололед в большинстве областей Украины.

Согласно прогнозу, существенные осадки маловероятны в среду на востоке страны, на западе будет преобладать сухая, иногда солнечная погода.

Ветер ожидается восточного направления, умеренный, на востоке будет усиливаться до штормового.

В ночь на 2 декабря в Украине предполагается от 0 до -4 градусов мороза, на западе от -4 до -11 градусов.

Днем 2 декабря температура воздуха составит от - 2 до +2 градусов, на крайнем юге до +2 +5 градусов тепла.

В то же время в столице в среду 2 декабря будет облачно и сыро, периодически выпадет небольшой снег. Ночью температура опустится до -1 -4 градусов, днем же будет держаться около нуля.

В Киеве 2-го декабря будет облачно, сыро, периодический небольшой снег или мокрый снег. Ночью в -1-4 градусов, днем около нуля.

Ветер в столице ожидается несильный, а влажная погода будет способствовать зависанию в воздухе промышленных дымов и автомобильных примесей.

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