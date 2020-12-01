Криклий дал обещание насчет работы транспорта во время локдауна

Даже если в Украине будет внедрен тотальный локдаун, транспорт будет работать в привычном режиме.

Об этом во время эфира передачи "Завтрак" с 1+1 глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Он назвал транспорт артерией для экономики. "Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - отметил он.

В планах правительства нет ограничения любого транспорта: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

"Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул глава министерства инфраструктуры.

При этом он отметил, что в первую очередь преимущество в использовании транспорта будет у представителей бизнеса.

"Условно, если не надо ехать на работу, потому карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей", - отметил Криклий.