За день до введения локдауна во дворце "Украина" пройдет концерт "Квартала": в сети бурное обсуждение

В сети "заподозрили неладное" с датой начала локдауна в Украине.

Журналист Сергей Сидоренко в своем Facebook отметил, что за день до ужесточения карантинных мер, 22 декабря, в Киеве должен пройти концерт "Вечернего Квартала".

"Интеллектуальный карантин" должен начаться 23 декабря, в среду, говорят в этих ваших интернетах. Вполне логичная дата, а когда же еще его начинать?", - написал он.

В комментариях к записи люди шутят, что "давно считают все по квартальным концертам".

Предполагается, что локдаун начнется 23 декабря и будет длиться до 15 января.

Как сообщалось ранее, председатель "Слуги народа" Давид Арахамия накануне вызвал в сети волну обсуждений после упоминания "интеллектуального локдауна".

Стоит отметить, что, несмотря на планы по введению жесткого карантина, под Офисом президента сооружают новогодний каток.