Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети

На фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусом, власти Украины рассматривают возможность введения жесткого карантина, также известного под названием "локдаун".

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне отметил, что этот карантин будет отличаться от того, что украинцы видели весной, заговорив о неком "интеллектуальном локдауне".

"Говорят, использовав все возможные способы через 9 месяцев борьбы с коронавирусом решено таки применить интеллект", - написал у себя в ФБ журналист Михаил Ткач.

В свою очередь главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина напомнил, что локдаун, гибко учитывающий особенности каждого региона, был отменен три недели назад.

Сооснователь гражданской платформы "Нова Країна" Валерий Пекар даже провел шуточный опрос, в котором предложил поделиться своим видением того, что такое "интеллектуальный локдаун".

Не обошлось и без юмора:

Как сообщалось, по состоянию на 29 ноября в Украине зафиксировали более 722 тысяч случаев заболевания коронавирусом.