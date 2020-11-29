Скачать
Воскресенье, 29.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
Стала известна официальная причина смерти Шона Коннери
Стала известна официальная причина смерти Шона Коннери
Кавани возглавил удивительный камбэк Манчестер Юнайтед в матче с Саутгемптоном (видео)
Кавани возглавил удивительный камбэк Манчестер Юнайтед в матче с Саутгемптоном (видео)

Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети

Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусом, власти Украины рассматривают возможность введения жесткого карантина, также известного под названием "локдаун". 

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне отметил, что этот карантин будет отличаться от того, что украинцы видели весной, заговорив о неком "интеллектуальном локдауне".  

"Говорят, использовав все возможные способы через 9 месяцев борьбы с коронавирусом решено таки применить интеллект", - написал у себя в ФБ журналист Михаил Ткач. 

В свою очередь главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина напомнил, что локдаун, гибко учитывающий особенности каждого региона, был отменен три недели назад. 

Сооснователь гражданской платформы "Нова Країна" Валерий Пекар даже провел шуточный опрос, в котором предложил поделиться своим видением того, что такое "интеллектуальный локдаун". 

Не обошлось и без юмора:

Как сообщалось, по состоянию на 29 ноября в Украине зафиксировали более 722 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Давид Арахамия, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия уйдет из Крыма и Донбасса и потеряет часть своих регионов: экс-советник Путина дал прогноз
02 В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
03 Вы работаете на вражеском канале: журналистка NewsOne оказалась в центре скандала (видео)
04 Скандального фотографа Ктиторчука, подозреваемого в педофилии, арестовали
05 Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Около сотни посетителей и все без масок: ночной клуб во Львове &quot;забил&quot; на карантин выходного дня (фото)
Около сотни посетителей и все без масок: ночной клуб во Львове "забил" на карантин выходного дня (фото)
Второй тур выборов в Черновцах: появились результаты экзитпола
Второй тур выборов в Черновцах: появились результаты экзитпола
Коронавирус убил корреспондента &quot;Радіо Свобода&quot;
Коронавирус убил корреспондента "Радіо Свобода"
Каждый раз новая роль: на белорусском ТВ разоблачили ярую фанатку Лукашенко (фото, видео)
Каждый раз новая роль: на белорусском ТВ разоблачили ярую фанатку Лукашенко (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь