В Украине появилась карта наличия лекарств от коронавируса в больницах и аптеках

Теперь украинцы имеют возможность осуществлять мониторинг наличия лекарств от коронавируса в больницах и аптеках.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

В ведомстве поведали, что дашборд "Информация об остатках лекарственных средств, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19" состоит из трех разделов.

Отмечается, что в первом "Информация о наличии в учреждениях здравоохранения лекарственных средств" и втором "Информация о наличии в учреждениях здравоохранения лекарственных средств. Карта "главах можно найти данные по остаткам препаратов, входящих в перечень лекарственных средств, необходимых для борьбы с COVID-19.

В таблице по каждому МНН можно увидеть следующее - текущий остаток, его прирост за сутки, средний остаток за 7 дней, количество заведений, где имеется МНН, а также прирост за сутки количества заведений, где имеется МНН.

"Второй раздел позволяет увидеть всю эту информацию на карте в разрезе областей Украины. Уровень необходимой детализации помогут определить фильтры слева и показатели, расположенные под картой слева", - рассказали в НСЗУ. Эта информация обновляется ежедневно.

"Информация о наличии остатков, необходимых для борьбы с COVID-19 в аптечных учреждениях" позволяет просматривать указанные выше данные по каждой аптечной сетью в разрезе МНН и дозировки", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти данные обновляются еженедельно, а источником данных является Гослекслужба.