Украинец сбежал из карантина в Польше и устроил погром

30 ноября в Польше задержали украинца, который повредил четыре машины. Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Руда Сленска, когда преступник должен был находиться на карантине.

Об этом сообщили в главном управлении полиции города Руда-Сленска.

По предварительм данным, полицейские задержали гражданина Украины, который бежал в нетрезвом виде по улице Моджеевской и уничтожал припаркованные машины.

Владельцы поврежденных машин оценили размер убытков примерно в 100 000 гривен.

Как выяснилось, 23-летний парень должен был пройти принудительный карантин после приезда в Польшу, но он напился с друзьями и начал уничтожать машины соседей.

Вандал уже заслушал заявление о порче имущества. Теперь ему грозит наказание до 5 лет тюрьмы и серьезное наказание за нарушение карантина.

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