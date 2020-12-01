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"Полный треш!" Известный врач показал "один из крутейших" рецептов от COVID-19

"Полный треш!" Известный врач показал "один из крутейших" рецептов от COVID-19
Обновлено 22:50 Сегодня Телеграф фото: 112.ua

Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий предостерег докторов, лечащих пациентов с коронавирусом от хаотичных назначений большого количества лекарств на одного больного.

Свое мнение на этот счет он высказал на странице в Facebook, показав один из "неадекватных" рецептов для лечения COVID-19, который "писал точно не врач, но высока вероятность, что диктовал врач".

"Зачем назначать все это сразу, а потом говорить, что видимо ровамицин ухудшил состояние пациента - это дико. Эра интернета делает из нас роботов, которые перестали думать и пациенты правы, когда говорят, что врач "немного" неадекватные сделал назначения", - отмечает доктор.

Тарас Жиравецкий

При этом обращаясь к врачам, Жиравецкий задается вопросом, "зачем назначать сразу пол аптеки".

"Причем большинство из этих лекарств фуфломицины, которые не помогут, а только навредят. Хотя нет помогут, фармкомпаниям немного заработать на пациенте, который и так в шоке после расходов на лечение и диагностику ковида!" - резюмировал врач.

Тарас Жиравецкий

Как сообщал "Телеграф", ранее Жиравецкий призвал украинцев "не быть Буратино" в вопросах лечения коронавируса и не верить в мифы о нем.

 

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Все по теме:

Лечение, Рецепты, Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.

Автор:

Телеграф
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