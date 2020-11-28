"Думайте головой!" Известный врач одной картинкой осмеял веру в мифы про COVID-19

Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий призвал украинцев "не быть Буратино" в вопросах лечения коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так выглядит тот, кто массово покупает иммуномодуляторы, витамины в мега дозах и дышит спиртом через маску ... для уничтожения вирусов! Не будьте Буратино, думайте головой", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 27 ноября коронавирус выявили у более, чем 693 тысяч человек.

В Кабмине тем временем рассматривают два варианта для введения жесткого карантина - с 25 декабря по 17 января или с 7 по 20 декабря.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что локдаун является лучшим способом предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.