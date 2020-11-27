Власти Украины готовят локдаун: журналисты узнали даты

В украинском правительстве рассматривают несколько вариантов дат введения полного локдауна в Украине.

Об этом пишет "Украинская Правда".

Как сообщают источники УП, один из возможных вариантов это с 25 декабря по 17 января. Другой вариант - с 7 по 20 декабря. Обе даты обсуждались с мерами и губернаторами городов.

Однако, все источники УП твердят, что по состоянию на 27 ноября окончательного решения пока нет.

"Это одна из версий. На заседании правительства это не обсуждалось, так это пока только слухи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минздраве считают, что результаты введения "карантина выходного дня" можно будет увидеть в декабре.

В тоже время, главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, считает что локдаун должен быть введен на три недели, так как "медицинская система на грани".