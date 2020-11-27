Степанов назвал сроки, когда Украина увидит эффект карантина вместо новых рекордов COVID-19

В связи с пандемией коронавируса в Украине, властями был введен "карантин выходного дня". Таки образом, уже с декабря можно быдет оценить еффект от действия этого карантина.

Такое мнение озвучил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, во время брифинга.

По его словам, локдаун выходного дня должен был замедлить стремительный рост заболеваемости на коронавирус при условии соблюдения ограничений.

В то же время стоит обратить внимание, что за последние дни, а именно 25, 26 ноября, в Украине были установлены сразу два антирекорда по заболеваемости подряд, (15 331 в среду и 16 218 в четверг).

Стоит напомнить, что в Украине власти уже готовятся ввести полный локдаун.

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