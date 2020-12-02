"Мне надоело": Степанов назвал цену решения наболевших проблем медицины в Украине

Минимальная потребность на финансирование медицины на следующий год составляет 296 млрд грн. Это сумма средств, которая необходима для решения базовых потребностей здравоохранения.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Госбюджете-2021 заложено только 159 млрд. грн. из необходимых 296 млрд. грн..

"Мы посчитали разные минимальные варианты, чтобы обеспечить минимум и чтобы мы, без преувеличения, выжили", - отметил министр во время выступления.

Напомним, в бюджет на 2021 Минздрав заложил повышение заработной платы врачам от 22 до 25 000 гривен. Но согласованный с МВФ Бюджет-2021 не предусматривает такие повышения.