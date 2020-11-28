В согласованном МВФ проекте госбюджета Украины обделили врачей

При формировании бюджета на 2021 Минздрав заложил повышение заработной платы врачам от 22 до 25 000 гривен. Но согласованный с МВФ Бюджет-2021 не предусматривает такие повышения.

Об этом заявил Максим Степанов во время своего брифинга 28 ноября.

"Министр не поддержал проект бюджета на 2021 на последнем заседании правительства, поскольку документ не предусматривает инициированное министерством увеличение финансирования медицины. Представленный Минздравом бюджетный запрос учитывает реальную стоимость медицинских услуг и существенное повышение зарплат медиков", - отметил Степанов.

В частности, по расчетам Минздрава, заработная плата врачей должна составлять:

Интерны - 22-23 тыс. грн,

Среднего медицинского персонала - 17-18 тыс. грн,

Младшего медперсонала - не менее 12 тыс. грн.

Отметим, 26 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что Госбюджет-2021 предварительно будет согласован с МВФ.