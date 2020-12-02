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Вейпы и электронные сигареты в Украине приравняли к обычным табачным изделиям: что изменится

Вейпы и электронные сигареты в Украине приравняли к обычным табачным изделиям: что изменится
12:54 Сегодня Телеграф фото: liferra.com

С 1 января 2021 года в Украине ужесточили реализацию электронных сигарет и вейпов. Их будет запрещено продавать несовершеннолетним, которые не достигли 18 лет.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада в среду, 2 декабря, с 309 голосами депутатов.

В случае нарушения закона, продавцам грозит штраф от 400 до 800 необлагаемых доходов граждан, что составляет от 6800 до 13600 гривен.

Отметим, что с 2006 года в Украине на законодательном уровне рекламу сигарет и изделий из табака запретили. Но, несмотря на это, производители не остановились и начали продвигать на украинский рынок электронные сигареты и вейпы, полезность которых вызывает большие сомнения. Они не менее негативно влияют на функцию легких и всего организма, как и традиционные табачные изделия.

Напомним, в Оренбурге местный житель зайдя в лифт, зачем-то стал прикуривать от банки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате, получил ожоги 30% тела и попал в больницу.

 

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Все по теме:

Несовершеннолетние, Электронные сигареты, Запреты, Вейпы.

Автор:

Телеграф
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